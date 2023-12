In den frühen Morgenstunden des 10.12.2023, gegen 3:40 Uhr, wurde der Integrierten Rettungsleitstelle Bad Kreuznach ein Dachstuhlbrand eines Reiheneckhauses gemeldet.

Bad Kreuznach, Herlesweiden (ots) - Das Anwesen befindet sich in der Straße Herlesweiden in Bad Kreuznach. Melderin war eine äußerst aufmerksame Besucherin des Anwesens. Ihr dürfte das schnelle Eintreffen der Rettungskräfte und die frühzeitige Evakuierung der Bewohner und Nachbarn mit zu verdanken sein.

Durch 49 Kräfte der Feuerwehr, mehrere Löschfahrzeuge und zwei Drehleitern wurde der Brand bekämpft und letztendlich vor einem gänzlichen Übergreifen auf die Nachbargebäude abgelöscht. Das unmittelbar angrenzende Gebäude wurde allerdings, trotz Brandschutzwand, im Bereich des Dachgeschosses leicht beschädigt. Die Brandbekämpfung dauerte weit über eine Stunde an. Bis alle Glutnester bekämpft sind, werden laut Einschätzung der Feuerwehr noch weitere zwei Stunden vergehen. Die Stellung einer Brandwache wird unumgänglich sein.

Der Rettungsdienst kümmerte sich derweilen um die 15 evakuierten Anwohner. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden dürfte 150.000 Euro übersteigen. Mithin wird das Eckhaus bis auf weiteres nicht bewohnbar sein.

Die Ermittlungen zur bis dato unbekannten Brandursache wird die Kriminalpolizei aufnehmen.