In der Nacht vom 09.12.2023 auf den 10.12.2023 brach im Dachstuhl eines Reihenhauses in der Straße Herlesweiden in Bad Kreuznach ein Feuer aus und zerstörte den Dachstuhl vollständig.

Bad Kreuznach (ots) - Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursachenermittlungen ergaben einen technischen Leitungsdefekt in einer elektrischen Hauszuleitung im Dachstuhl, der zum Brand führte. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Er wird aber nach polizeilicher Schätzung deutlich über 200.000 Euro liegen.