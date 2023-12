Ein Fall von besonders sinnlosem Vandalismus ereignete sich in der Austraße zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen.

Ulmet (ots) - Dort wurden insgesamt fünf abgestellte Baustellenfahrzeuge beschädigt.

Die derzeit noch unbekannten Täter schlugen an den Fahrzeugen mehrere Scheiben ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Dennoch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die über verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich berichten können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter Tel. 06381/9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 9190

www.polizei.rlp.de/pi.kusel



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell