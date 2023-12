Am Sonntag den 24.Dezember 2023 gegen 00:15 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Auto auf einem Betriebsgelände in der Bahnhofstraße in Alsenz gemeldet.

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - Durch die verständigte Feuerwehr wurde das in Vollbrand stehende Auto schnell gelöscht, sodass ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden konnte. Bei dem Auto handelte es sich um ein abgemeldetes Fahrzeug.



Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise in der Sache geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361-9170 in Verbindung zu setzen.



