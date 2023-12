Im Zeitraum vom ersten Weihnachtsfeiertag bis zum Donnerstagmorgen wurde in ein Autohaus in der Straße "An der Linde" eingebrochen.

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen mit einer Eisenstange die Scheibe eines Ausstellungsraumes ein und entwendeten dort ein E-Bike der Marke Cube. Beim Einschlagen der Scheibe wurden zwei ausgestellte Fahrzeuge durch Glasscherben beschädigt. Nach den ersten Feststellungen wird der entstandene Schaden auf rund zehntausend Euro beziffert.



Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell