Im Zeitraum von Heiligabend bis über die Weihnachtstage wurde in einen Friseursalon in der Bahnhofstraße eingebrochen.

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots) - Am Mittwochmorgen wurden an einem rückwärtig gelegenen Fenster frische Einbruchspuren festgestellt. Über dieses drangen die bislang unbekannten Täter in das Geschäft ein und entwendeten dort unter anderem Kosmetikartikel und elektronische Geräte. Nach den ersten Feststellungen wird der entstandene Schaden auf rund zweitausend Euro beziffert.



Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell