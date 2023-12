Am frühen Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, dessen Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss stehen würde.

Henschtal (ots) - Das besagte Fahrzeug konnte auf der L 358, zwischen Nanzdietschweiler und Glan-Münchweiler, durch eine Streife zunächst im Gegenverkehr gesichtet werden, woraufhin der Fahrer seine Geschwindigkeit erhöhte. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte der Audi verunfallt in der Hauptstraße in Henschtal festgestellt werden. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 21-jährige Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Alkoholeinfluss von der Straße ab und kollidierte mit einer Hauswand. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pikus



