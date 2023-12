PKW-Fahrer übersieht Seniorin.

Offenbach-Hundheim (ots) - Am Dienstagmittag musste ein 29-Jähriger mit seinem Fahrzeug rückwärts in einer Engstelle in der Hauptstraße rangieren, da ihm ein Linienbus entgegenkam. Beim Rückwärtsfahren übersah er dabei eine 83 Jahre alte Frau mitsamt Rollator und kollidierte mit dieser. Die Dame stürzte durch den Aufprall und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. |pilek



