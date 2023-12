Über das vergangene Wochenende trieben Kabeldiebe ihr Unwesen auf einer Baustelle in der Festwiesenstraße.

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Wie ein Mitarbeiter der dort beschäftigten Baufirma mitteilte, schlugen die Diebe im Zeitraum von Freitagabend gegen 17 Uhr bis Montagmorgen um 7 Uhr zu. Aufgrund der Menge des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass der Abtransport mittels Anhänger oder Transporter erfolgt sein muss. Es entstand ein Schaden im fünfstelli-gen Bereich.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich an die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter der Tel. 06373/8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de weiter zu leiten.|pikus



