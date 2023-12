Unfallverursacher kümmert sich nicht um Sachschaden.

Offenbach-Hundheim (ots) - Am Freitagabend hatte die Fahrerin eines schwarzen Mercedes ihr Fahrzeug in der Talstraße geparkt. Am Samstagmorgen stellte sie einen erheblichen Schaden im Bereich der Fahrertür fest. Der Unfallfahrer hat den Schaden vermutlich bei einem Wendevorgang verursacht und sich danach von der Unfallstelle entfernt. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek



