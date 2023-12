Am Mittwochmorgen wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 48 leichtverletzt.

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Der 21-jährige Mann aus dem Donnersbergkreis befuhr den parallel zur Bundesstraße verlaufenden, baulich getrennten Radweg in Richtung Imsweiler. Geblendet durch die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Fahrzeugs, erkannte er einen nach einem Wildunfall dort ungesichert abgestellten PKW zu spät und rutschte beim Bremsen dagegen. Beim Aufprall verletzte er sich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich ist weder an dem Fahrrad noch an dem abgestellten PKW ein Sachschaden entstanden. |pirok



