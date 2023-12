Die Provida-Spezialisten der zentralen Verkehrsdienste überwachten heute den Verkehr auf der BAB 6.

BAB 6, Kaiserslautern (ots) - Das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug befand sich gegen 10:20h in Höhe des AD Kaiserslautern in Fahrtrichtung Mannheim, als ein VW Transporter mit seiner Fahrweise auffiel. Zunächst überschritt er im 130er-Bereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 31 km/h. Danach fuhr er in die Baustelle zw. KL-Ost und Enkenbach ein und durchfuhr den Baustellenabschnitt deutlich zu schnell. Eine weitere Messung ergab hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 151 km/h (!) bei erlaubten 80 km/h.

Nach der Baustelle überholte das Zivilfahrzeug den "Raser" und gab ihm entsprechende Anhaltezeichen zwecks Verkehrskontrolle.

Über die Heckkamera konnten die Beamten nun beobachten wie der Fahrer sein Handy in die Hand nahm und von dem Zivilfahrzeug Fotos bzw. eine Aufnahme fertigte noch bevor die Kontrollstelle erreicht wurde.

Die beiden Geschwindigkeitsverstöße sowie die verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons wurden entsprechend geahndet. Von dem Fahrer wurde noch vor Ort eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich einbehalten.

Zudem erwartet ihn ein 2 monatiges Fahrverbot./zvd



