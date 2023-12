Am 31.12.2023 befuhr ein 49-jähriger Gaugrehweilerer mit seinem Motorrad die K 25 nahe Gaugrehweiler.

Gaugrehweiler(Donnersbergkreis) (ots) - Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und dürfte zudem zum Zeitpunkt der Fahrt unter Drogeneinfluss gestanden haben. Ein den Weg kreuzendes Reh beendete die Fahrt und dabei leider auch das eigene Dasein. Der Fahrer stürzte in ein angrenzendes Feld und verletzte sich nur leicht. Am Motorrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 2000 Euro.

Der Mann dürfte sich jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen./pirok