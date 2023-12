Am Mittwochvormittag fand auf der Tank- und Rastanlage Waldmohr, die monatliche Schwerverkehrskontrolle der PD Kaiserslautern statt.

BAB 6 - TRA Waldmohr (ots) - Zusammen mit Kräften des Schwerverkehrskontrolltrupps, wurden mehrere Beförderungseinheiten überprüft. Es ergaben sich eine Vielzahl von Verstößen. Unter anderem 2 Anzeigen wegen Überschreitung der zulässigen Fahrzeughöhe, sowie 2 Anzeigen wegen bestehender Überladung. In zwei Fällen musste die Weiterfahrt vor Ort untersagt werden. In einem Fall wurde eine Vermögensabschöpfung über die Zentrale Bußgeldstelle in Speyer angeregt.



