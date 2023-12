In der Nacht von Freitag den 22.12.2023 auf Samstag den 23.12.2023 machte sich ein bislang unbekannter Täter in Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach und Rutsweiler an der Lauter an bislang mindestens 5 unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen.

Wolfstein / Rutsweiler an der Lauter / Kreimbach-Kaulbach (ots) - In der Straße "In Stahlhausen" in Wolfstein wurden drei Fahrzeuge angegangen. In der Straße "Auf Altschloß" in Rutsweiler an der Lauter ein weiteres. Weiterhin agierte der Täter in der Wingertstraße in Kreimbach-Kaulbach.



Alle Fahrzeuge waren unverschlossen. Der Täter konnte eine Geldbörse samt Inhalt, ein Tablett, diverse Weihnachtsgeschenke, eine Tankkarte, ein Mobiltelefon und Fahrzeugdokumente erbeuten.



Die Polizei rät eindringlich das Fahrzeug nach dem Abstellen zu verschließen!!!



Weiterhin ergeht ein Zeugenaufruf bezüglich verdächtiger Personen im Nahbereich der genannten Tatorte. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen getätigt? Informationen bitte unter 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken. |pilek



