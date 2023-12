Am 01.12.2023 im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 12:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Jakobstraße zu einer versuchten Sachbeschädigung an einem PKW.

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurden Keile - mit je zwei Nägel bestückt - unter den Vorderreifen eines geparkten PKWs gelegt. Diese wurden vor Fahrtantritt entdeckt.



Die Polizei ermittelt nun aufgrund versuchter Sachbeschädigung.



Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 06361-9170 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok



