null.

Bendorf (ots) - Im Tatzeitraum von 08.12.23 bis 15.12.23 wurde auf dem Friedhof in Bendorf ein Bronzekreuz mutwillig vom Sockel eines Grabsteines gerissen und entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei Bendorf unter Tel. 02622-94020 oder an pibendorf@polizei.rlp.de