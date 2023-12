Am 03.12.203, in der Zeit von 11:30- 18:30 Uhr, kam es im Bereich der Straße Im Hofacker, 56220 Urmitz, zu einem Einbruch in eine Einfamilienhaus.

Urmitz (ots) - Die Täter verschafften sich Zugang über die Rückseite des Gebäudes.

Die Polizei fragt daher, wer hat in dem o.g. Zeitraum oder an den Tage vorher verdächtige Wahrnehmungen in der Straße gemacht. Es kann sich herbei z. Bsp. um fremde Fahrzeuge oder Personen handeln, die sich in der Straße aufhielten, jedoch dort nicht wohnen.

Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632 - 9210 zu melden.