In der Zeit von Freitag, den 01.12.2023 16:00 h bis Donnerstag, den 07.12.2023 um 15:30 h kam es zu einem Einbruch in ein aktuell leerstehendes Einfamilienhaus in der Ortslage Bendorf, Benzenhahn.

Bendorf, Benzenhahn (ots) - Durch unbekannte Täter wurde zunächst ein rückwärtig gelegenes Fenster mittels Hebelwerkzeug aufgehebelt. Im Anschluss wurde das Objekt durch unbekannte Täter durchwühlt. Nach Angaben der Geschädigten wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wir auf einen dreistelligen Eurobetrag beziffert. Die Polizei Bendorf fragt jetzt, wer hat zu o.g. Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.