Im Zeitraum vom 21.12.203, 19:30 Uhr, bis 22.12.2023, 04:45 Uhr, wurde in die Bäckerei Filiale beim Norma in der Clemensstraße 21, in Mülheim-Kärlich, eingebrochen.

Mülheim-Kärlich (ots) - Der/die unbekannten Täter hebelten eine Türe im rückwärtigen Bereich auf und durchwühlten die Filiale. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie das Wechselgeld in einem dreistelligen Bereich.

Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 zu melden.