Am 30.12.2023, gegen 04:10 Uhr, kam es an der Bushaltestelle "Im Andorf" in Bendorf zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Bendorf (ots) - Ein 30-Jähriger Fahrgast wurde von einem anderen jugendlichen Fahrgast ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.