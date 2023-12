Am frühen Abend des 22.12.2023 kam es gegen 18 Uhr auf der L213 zwischen Karbach und Dörth zu einem schweren Verkehrsunfall.

Boppard (ots) - In dessen Verlauf wurde ein 64-jähriger Mann aus dem Vorderhunsrück, welcher als Fußgänger am Fahrbandrand in Richtung Karbach lief, durch einen vorbeifahrenden PKW seitlich touchiert. Der Mann geriet hierdurch weiter in den Fahrbahnbereich und wurde von einem zweiten PKW frontal erfasst. Der Verletzte wurde umgehend mittels Rettungshubschrauber in ein regionales Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L213 vollgesperrt. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.