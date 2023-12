Am Freitag, den 01.12.2023, führte die Polizeiinspektion Bendorf in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 13:20 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Siegburger Straße in Bendorf/Rhein durch.

Bendorf (ots) - Hierbei mussten innerhalb einer Stunde 20 Gurtverstöße geahndet werden, da Fahrer oder Beifahrer während der Fahrt nicht oder nicht ordnungsgemäß angegurtet waren. Die entsprechenden OWI-Verfahren wurden eingeleitet. Zudem konnte im Rahmen der Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass mehrere Fahrzeuge kleinere Mängel aufwiesen. Zur Behebung dieser Mängel wurde den Fahrzeugführern ein Mängelbericht ausgehändigt, womit sie aufgefordert wurden, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.

Auf Grund der zahlreichen Verstöße appelliert die Polizeiinspektion Bendorf nochmals an alle Verkehrsteilnehmer, sich ordnungsgemäß anzugurten, Führerschein und Fahrzeugschein mitzuführen, sowie das Fahrzeug in einem verkehrssicheren Zustand im öffentlichen Straßenverkehr zu nutzen. Hierzu gehört auch die Mitführpflicht von Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste, sowie die Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen und der Bereifung vor Fahrtantritt.



Die Kontrollmaßnahmen werden in den nächsten Wochen beibehalten.