56626 Andernach, Kurfürstendamm, Hauptbahnhof Am Freitag, den 22.12.23 zwischen 08:00 - 14:00h kam es am Bahnhofsvorplatz an den dortigen Fahrradständern zu einem Diebstahl von einem Vorderreifen mit Felge.

Polizeiinspektion Andernach (ots) - Der Geschädigte stellte sein Fahrrad zur genannten Tatzeit dort ab. Als er später wieder zu dem Fahrrad zurückkehrte bemerkte er, dass das Vorderrad entwendet wurde.



Hinweise zur Tat an die Polizei Andernach.



56626 Andernach, Industriestraße



In der Nacht von Freitag, dem 22.12.23 zu Samstag fällt den eingesetzten Beamten im Streifenwagen ein Ford-Fiesta auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit die K47 in Richtung Koblenzer Straße fährt. Dieses Fahrzeug wird einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier bemerkten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei der Fahrerin. Ein vor Ort durchgeführter Test gab Hinweise auf möglichen Drogenkonsum. Somit wurde die Fahrerin auf die Dienststelle verbracht. Ein nochmaliger Test erbrachte den Hinweis auf Cannabiskonsum. Aus diesem Grunde wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Die Fahrt war vorerst beendet. Die junge Frau wurde Belehrt, der Führerschein vorläufig sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.



56637 Plaidt, Wilhelm-Röntgen-Straße, IGS

Auf dem Parkplatz der IGS kam es am Freitag, dem 22.12.2023, zw. 08:00-09:42h zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte seinen Pkw Audi A6 schwarz zur genannten Zeit auf dem Parkplatz der Schule. Ein unbekanntes Fahrzeug wollte vermutlich neben dem Audi A6 ein.- oder ausparken und Beschädigte dabei den Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.



Hinweise zu dem Verkehrsunfall an die Polizei Andernach.



56626 Andernach-Kell, Dorfplatz vor der Kirche

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht von Freitag, dem 22.12.2023 zu Samstag. Hier wurde zwischen 22:00h und 09:30h morgens ein Mazda CX-5, schwarz beschädigt. Vermutlich parkte ein silberner Audi neben dem Mazda CX-5. Dieser Audi hat möglicherweise dann beim Ausparken den Mazda vorne rechts beschädigt.



Hinweise zu dem Verkehrsunfall an die Polizei Andernach.



56220 Urmitz-Bahnhof, Rudolf-Diesel-Straße

Am Samstag, den 23.12.2023, zwischen 18:00 - 19:00h wurde in der Rudolf-Diesel-Straße 32 die Hauseingangstüre beschädigt. Ein unbekannter Beschuldigter trat hier eine der Glasscheiben in der Hauseingangstüre ein und verließ anschließend die Örtlichkeit.



Hinweise zur Tat an die Polizei Andernach.