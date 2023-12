Bendorf: Am Montag, den 27.11.2023, ereignete sich in der Zeit,

Bendorf (ots) - zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, in der Luisenstraße eine

Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekanntes Fzg. beschädigte einen am Fahrbahnrand, in

einer Parktasche, abgestellten Pkw Audi.

Die Beschädigungen könnten vermutlich beim Einparken eines anderen

Fahrzeugs verursacht worden sein.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion

Bendorf unter der Telefonnummer 02622-94020, oder E-Mail:

pibendorf@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.