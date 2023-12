Andernach.

Andernach (ots) - Am späten Freitagabend wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht im Innenstadtbereich gemeldet. Eine Zeugin konnte beobachten wie ein PKW ein Verkehrszeichen umfuhr und flüchtete. Vor Ort können die sofort entsandten Beamten mehrere Fahrzeugteile sowie ein Kennzeichen vorfinden. Zudem wurden die Beamten in ca. 200m Entfernung zufällig auf einen Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten PKWs aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unfallverursacher um das besagte flüchtige Fahrzeug handelte. Bei der festgestellten Fahrzeugführerin wurde ein erhöhter Atemalkoholwert festgestellt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens wurde ihr die Fahrerlaubnis entzogen.



Andernach. Am Samstagvormittag zwischen 09:40 - 10:00 Uhr kam es in der Roonstraße 15 zum Diebstahl einer Waschmaschine sowie eines Wäschetrockners. Die Geschädigte befand sich gerade im Umzug. Die Geräte wurden in dem kurzen Zeitraum von ca. 20 Minuten unbeaufsichtigt auf der Straße hinter einem Umzugstransporter abgestellt und durch unbekannte Täter entwendet. Ein Zeuge konnte in diesem Zusammenhang eine auffällige Person auf dem Grundstück beobachten. Beschreibung: männl., ca. 175cm groß, ca. 50 Jahre, schlanke Statur, kurze grau-weiße Haare. Hinweise werden an die Polizei Andernach erbeten.



Andernach. Im Bereich des Weihnachtsmarktes sowie am Kaufland in Andernach konnten diverse Taschendiebstähle verzeichnet werden. Es wurden sowohl Geldbörsen als auch lose Mobiltelefone aus der Kleidung oder Taschen der Geschädigten entwendet, welche diese am Körper trugen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin bei größeren Personenansammlungen, wie zur Weihnachtszeit üblich, auf mitgeführte Wertgegenstände besonders zu achten und diese sicher zu verstauen.