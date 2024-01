Brand eines Stallgebäudes in Dickenschied: In der Silvesternacht kam es gg.

Polizeiinspektion Simmern (ots) - 02.27 Uhr in Dickenschied zu einem Vollbrand eines Stallgebäudes, in welchem sich ca. 40 Rinder befanden sowie Düngemittel und Strohballen gelagert waren. Die Rinder konnten glücklicherweise rechtzeitig aus dem Stall befreit werden, sodass keines der Tiere zu Schaden gekommen war.

Trotz eines Großaufgebotes der Feuerwehr aus der VG Kirchberg konnte nicht verhindert werden, dass ein Großteil des Stallgebäudes durch den Brand völlig zerstört wurde.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nicht auszuschließen ist, dass der Brand durch eine Silvesterrakete verursacht wurde. Die Brandermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.



Neben dem Brand in Dickenschied kam es für die Polizei Simmern zu mehreren Einsätzen in der Silvesternacht:

Es wurden mehrere Ruhestörungen sowie randalierende Personen gemeldet. U.a. kam es in Argenthal zu einer Körperverletzung, wobei der Täter vor dem Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet war.

In Sohren kam es zu zwei Einsätzen mit Streitigkeiten, wobei ein Platzverweis erteilt werden musste.



Trunkenheitsfahrt mit möglicherweise vorangegangenem Verkehrsunfall:

Zunächst wurde in der Silvesternacht um 03.50 Uhr bei der Polizeiinspektion in Simmern mitgeteilt, dass eine junge Frau alkoholisiert mit ihrem Pkw unterwegs sei. Das Fahrzeug konnte kurz darauf im Bereich Rheinböllen/Kleinweidelbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die 24-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinwirkung stand. Weiterhin wurden am Pkw frische Unfallspuren festgestellt.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.



Falschfahrer auf der B50 / Zeugen gesucht:

Um ca. 00:34 Uhr wurde der PI Simmern ein Falschfahrer (Geisterfahrer) auf der B50 zwischen Unzenberg und Kirchberg in Fahrtrichtung Büchenbeuren gemeldet. Das Fahrzeug, ein weißer Transporter, konnte kurz darauf an der Abfahrt Büchenbeuren angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Glücklicherweise war es nicht zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Durch die Polizeiinspektion Simmern werden nun Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer gesucht, welche durch den Falschfahrer gefährdet wurden.