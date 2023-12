Im genannten Berichtszeitraum ereigneten sich bei der Polizeiinspektion Andernach 11 Verkehrsunfälle.

Andernach (ots) - Bei vier Verkehrsunfällen wurden unfallbeteiligte Personen leicht verletzt.



Am Freitag, dem 08.12.2023, gegen 11:45 Uhr, wurde durch eine aufmerksame Zeugin ein unsicher geführter PKW auf der B256, Höhe Miesenheim, gemeldet. Laut Angaben der Zeugin wurde der PKW in Schlangenlinien geführt und sei mit einer Leitplanke kollidiert.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug angetroffen werden. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Am Freitag, dem 08.12.2023, gegen 03:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Netto Filiale in der Tubag-Allee in Kruft. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Dach Zutritt zu dem Supermarkt. Anschließend verließen die Täter die Filiale ohne Diebesgut.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.



Am Freitag, dem 08.12.2023, wurde gegen 18:00 Uhr ein Fahrradfahrer auf der B9, Höhe Kettig, gemeldet. Vor Ort konnte auf der B9 ein 17-jähriger junger Mann angetroffen werden, der versehentlich mit dem Fahrrad auf die B9 aufgefahren war.

Der Mann wurde über sein Fehlverhalten aufgeklärt und durch die Polizei von der B9 begleitet.