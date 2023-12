Am Sonntag, den 03.12.2023, gegen 19.50 Uhr, ereignete sich in Lahnstein auf der B 42 zwischen Braubach und Lahnstein ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Lahnstein (ots) - Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW mit Anhänger die B 42 von Braubach in Richtung Lahnstein und überholte kurz vor der Abfahrt Lahnstein Mitte einen anderen PKW. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW.



Aktuell dauern die Einsatzmaßnahmen noch an. Die B 42 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Die Polizei Lahnstein bittet von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.