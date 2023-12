Am 18.12.2023 gegen 17:54 Uhr kam es auf einem der Parkplätze des DM-Marktes an der Straße in Emmelshausen ( Am Stadion 3, 56281 Emmelshausen) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht und Personenschaden.

Emmelshausen (ots) - Die Geschädigte stellte ihren PKW in einer der Parktaschen neben der Fahrbahn ab. Um ihr Kind aus dem Fahrzeug zu holen begab sich die Geschädigte zur hinteren rechten Beifahrertür und öffnete diese. Sie stand zwischen Tür und Auto, als die Tür plötzlich durch einen vorbeifahrenden schwarzen PKW (vermutlich ein SUV)touchiert wurde. Durch diesen Zusammenstoß wurde die Geschädigte zwischen Tür und Auto eingequetscht und erlitt Verletzungen am Kopf und an den Schienbeinen.



Das unfallbeteiligte Fahrzeug flüchtete in Richtung der Straße am Wiebelsborn.

Es soll sich um einen schwarzen SUV handeln. Weitere Hinweise gibt es bislang nicht.



Wer Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug, welches sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer der Polizei Boppard (06742 8090) melden.