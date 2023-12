Am Freitag, den 08.12.2023 kam es gegen 23:15 Uhr in der Görgenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personengefährdung.

Koblenz (ots) - Der 19-jährige Fahrzeugführer eines dunklen BMW befuhr die Clemensstraße und bog nach links in die Görgenstraße ab. Hierbei brach das Heck des PKW aus und er verlor die Kontrolle über seinen PKW. In Folge dessen fuhr der PKW im Bereich der Bushaltestelle auf den dortigen Bürgersteig auf und kollidierte schließlich mit einer Sitzbank aus Beton. Eine Person, die zum Zeitpunkt des Geschehens auf dieser Sitzbank saß, konnte noch rechtzeitig beiseite springen, sodass es zu keinem Personenschaden kam.



Es wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.



Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Fahrverhalten des Fahrzeugführers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Rufnummer 0261-92156300 in Verbindung zu setzen.