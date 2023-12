Am 13.12.2023 gegen 22:07 Uhr kam es in der August-Horch-Straße, im Bereich des dortigen Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem PKW. Der Fahrer/die Fahrerin des PKW's entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem PKW, Fahrer/*in oder Kennzeichen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261/1032910.

Koblenz (ots) - Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell