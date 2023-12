Zwischen Freitag, 01.12.2023,16:00 Uhr und Sonntag, 03.12.2023, 12:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Boppard auf dem Marktplatz. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Ein-oder Ausparken den parkenden PKW der Geschädigten. Hierdurch wurde der PKW der Geschädigten an der Beifahrertür und am Außenspiegel stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 zu melden.

