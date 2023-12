Am 01.12.2023 gegen 19:12 Uhr fuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW die Westerwaldstraße in Bendorf-Stromberg in Richtung Caan.

Bendorf (ots) - Hier kam ihr ein Fahrzeug entgegen, obwohl dieser hinter zwei am Fahrbahnrand parkenden Pkws hätte anhalten müssen. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, wich die Verkehrsteilnehmerin nach rechts aus und prallte gegen den Bordstein.



Das verursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinweise bitte an die Polizei Bendorf.