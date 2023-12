Am Samstag, den 30.12.2023, kam es gegen Mittag zu einer Beschädigung im Bereich der Lichtzeichenanlage der Trierer Straße Einmündung Rübenacher Straße.

Koblenz (ots) - Augenscheinlich ordnete sich ein Fahrzeugführer aus Richtung Aldi kommend auf der Fahrspur in Richtung Polizeidienststelle ein, obwohl er in die Rübenacher Straße nach rechts abbiegen wollte. Im Zuge des Rechtsabbiegens überfuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die dortige Begrenzung der Radverkehrsanlage. Es entstand ein Schaden an der Begrenzung. Zudem wurde das Fahrzeug ebenfalls beschädigt, da eine entsprechende Ölmenge austrat. Diese musste durch die Feuerwehr beseitigt werden.



Wer kann Hinweise auf den Schadensverursacher oder den Verbleib des beschädigten Fahrzeuges geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261 103-2911 zu melden.