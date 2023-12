In der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtsfeiertag ist in Boppard-Oppenhausen eine Fahnenstange aus einem Vorgarten in der Mittelstraße verschwunden.

Boppard (ots) - Obwohl andere Handlungsalternativen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, wird zurzeit von einem Diebstahl ausgegangen.



Der Flaggenmast ist etwa vier Meter lang und hell lackiert. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise zum Verbleib der Fahnenstange.