Ein Paketzusteller wollte am Samstagmittag, um 14:40 Uhr mit seinem Lieferfahrzeug in der Staatsstraße in Edesheim nach rechts in eine Hofeinfahrt einfahren, als er mit einem Fahrrad kollidierte.

Edesheim (ots) - Das 10-jährige Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in die gleiche Richtung wie das Lieferfahrzeug und kam durch die Kollision zu Fall. Es verletzte sich leicht am Knie. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Zur Abklärung von möglichen weiteren Verletzungen wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise befand sich das Kind zum Unfallzeitpunkt im so genannten Toten-Winkel des Paketzustellers.