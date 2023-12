Am Samstag, den 16.12.23 wurde im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr in zwei Häuser in der Straße 'In den Birken' eingebrochen.

76889 Oberotterbach (ots) - Bislang unbekannte Täter gelangten einmal über die Terrassentür und einmal über ein Fenster, welches jeweils gewaltsam geöffnet wurde, in die Anwesen. Entwendet wurden Wertgegenstände und Schmuck. Der genaue Schaden muss noch erhoben werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.