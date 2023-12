In dem Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in die protestantische Kirche im Ortsteil Queichhambach ein.

Annweiler am Trifels (ots) - Die Täter durchwühlten einen Raum im Inneren der Kirche, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.



Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.