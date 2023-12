Im Zeitraum Dienstag (19.12.2023), 11:30 Uhr, bis Mittwoch (20.12.2023), 07:00 Uhr klauten unbekannte Täter bei einem Einbruch (Scheibe eingeschlagen) in ein Auto, welches im Wolfsweg auf der Straße geparkt war, einen Rucksack, indem sich ein IPad befand.

Landau (ots) - Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.



Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, können Ihnen folgende

Tipps helfen:



- Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie

das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

- Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren,

beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

- Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder

Bargeld sichtbar im Auto liegen

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem

Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.