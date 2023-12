Am Sonntag, 31.12.2023, 02:58 Uhr, wurde in der An 44 ein 21-jähriger Autofahrer aus Leinsweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Landau (ots) - Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Zudem fiel der Mann durch einen unsicheren Stand auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.