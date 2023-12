Am Mittwochabend (20.12.2023) schlug ein unbekannter Täter gegen 21:45 Uhr an zwei in der Hauptstraße geparkten Autos die Scheiben ein.

Walsheim (ots) - Anwohner wurden durch das Klirren der Scheiben darauf aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Täter konnte weder durch die Anwohner noch durch die sofort eingeleitete Fahndung der Polizeikräfte festgestellt werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.