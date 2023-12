In der Nacht von Dienstag (19.12.2023), 18:00 Uhr, auf Mittwoch (20.12.2023), 09:30 Uhr, wurden an einem in der Weinstraße in Siebeldingen auf dem Mitfahrerparkplatz geparkten Auto zwei Seitenscheiben eingeschlagen.

Siebeldingen (ots) - Gestohlen wurde nichts. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.



Wer hat etwas gesehen?



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.