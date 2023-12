In der Nacht vom 22.12.2023 auf den 23.12.2023 kam es in Bellheim im Bereich der Karl-Silbernagel-Straße, der Hördter Straße und der Bellemer-Heiner-Straße zu mehreren Diebstählen.

Bellheim (ots) - Die Täterschaft verschaffte sich Zutritt zu unverschlossenen Häusern bzw. Kellerräumen. Ebenso durchsuchten die unbekannten Täter mehrere unverschlossenen Fahrzeuge nach Wertgegenstände.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1680 EUR.



Wer sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben kann oder Auffälligkeiten in dieser Nacht festgestellt hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.