Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Betäubungsmittelgesetz wurde gegen einen 34 - Jährigen aus dem Kreis Germersheim eingeleitet.

Bellheim (ots) - Eine Zeugin hatte zunächst beobachtet, wie der Tatverdächtige aus einer Wohnung im Bereich der Gustav- Ullrich-Straße in die Luft schoss.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort feststellen und kontrollieren. Der Tatverdächtige hatte Munition für eine Schreckschusswaffe dabei.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe sowie eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 12 Uhr.