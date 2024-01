Zwei verletzte Personen und 15.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 15.20 Uhr im Bereich der Bundestraße 9 bei Bellheim.

Bellheim (ots) - Ein 19 - jähriger Autofahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Der Fahrer klagte im Anschluss über Schmerzen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die 54 - jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen bei dem Verkehrsunfall. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.