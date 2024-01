In der Ludwigstraße in Berg (Pfalz) kam es zwischen dem 31.12.2023, 18:00 Uhr und dem 01.01.2024, ca. 01:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Berg (Pfalz) (ots) - Hierbei wurde zunächst ein Rollladen hochgedrückt und das dahinterliegende Fenster eingeschlagen. Anschließend wurde das Haus durchwühlt.

Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.