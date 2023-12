Am Mittwoch dem 07.02.2024, um 18:00 Uhr, lädt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu einem Berufsinformationsabend in ihren Räumlichkeiten, Weinstraße 43 in 76887 Bad Bergzabern, ein.

Bad Bergzabern (ots) - Sie informiert über die zahlreichen Möglichkeiten und Perspektiven die der Polizeiberuf im Land Rheinland-Pfalz bietet. Außerdem werden Einstellungsvoraussetzungen und das Bewerbungsverfahren vorgestellt. Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler, als auch für Quereinsteiger möglich. Die Bewerbungsfrist für den nächsten Einstellungstermin im Mai 2024 endet voraussichtlich am 29.02.2024. Ergreift also Eure Chance und kommt vorbei! Anmeldungen für die Teilnahme der interessierten Berufseinsteiger inkl. Eltern werden unter Angaben des vollständigen Namens sowie der Erreichbarkeit unter pibadbergzabern.einstellungen@polizei.rlp.de entgegengenommen. Anmeldeschluss ist der 31.01.2024.