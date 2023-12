Vermutlich in der Nacht vom 25.12.2023 auf den 26.12.2023 beschädigte ein unbekannter Täter ein Geschwindigkeitsschild am Frantzplatz in Maikammer.

Maikammer (ots) - Aufgrund des Schadensbildes besteht Grund zur Annahme, dass er im Anschluss das Schild entwenden wollte.



Die Polizei Edenkoben bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen telefonisch unter 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.