Am vergangenen Freitag (15.12.2023) gegen 19:25 Uhr wurde ein 64-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Staatsstraße in Edesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung ergaben.

Edesheim (ots) - Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu einem Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.